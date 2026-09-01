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SDAX im Blick 01.09.2026 15:58:15

SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt nachmittags im Minus

SDAX-Handel aktuell: SDAX liegt nachmittags im Minus

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt nachmittags.

Hypoport
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Der SDAX fällt im XETRA-Handel um 15:40 Uhr um 0.96 Prozent auf 18’754.12 Punkte zurück. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95.582 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 0.006 Prozent schwächer bei 18’934.34 Punkten, nach 18’935.41 Punkten am Vortag.

Bei 18’956.76 Einheiten erreichte der SDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 18’747.12 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 18’302.79 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’958.94 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 01.09.2025, lag der SDAX-Kurs bei 16’892.61 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 8.06 Prozent. Das Jahreshoch des SDAX liegt derzeit bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen derzeit GFT SE (+ 4.54 Prozent auf 26.50 EUR), Drägerwerk (+ 3.02 Prozent auf 115.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.55) Prozent auf 32.96 EUR), CANCOM SE (+ 1.82 Prozent auf 22.40 EUR) und CEWE Stiftung (+ 1.52 Prozent auf 107.20 EUR). Die Verlierer im SDAX sind hingegen OHB SE (-9.68 Prozent auf 182.00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-5.91 Prozent auf 73.30 EUR), Hypoport SE (-4.89 Prozent auf 83.55 EUR), Energiekontor (-4.65 Prozent auf 24.60 EUR) und Jungheinrich (-3.78 Prozent auf 25.44 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die EVOTEC SE-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 497’914 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.070 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Blick

In diesem Jahr hat die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX inne. Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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