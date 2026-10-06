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Kursentwicklung im Fokus 06.10.2026 09:28:41

SDAX aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone

SDAX aktuell: SDAX zum Start in der Gewinnzone

Das macht der SDAX am Dienstagmorgen.

KWS SAAT
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Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.47 Prozent fester bei 18’246.70 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 90.738 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.438 Prozent fester bei 18’240.24 Punkten in den Dienstagshandel, nach 18’160.62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’233.79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’253.31 Zählern.

SDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, wies der SDAX 18’734.04 Punkte auf. Der SDAX wies vor drei Monaten, am 06.07.2026, einen Wert von 18’539.47 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.10.2025, bei 17’476.51 Punkten.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.13 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten markierte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern markiert.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die stärksten Aktien im SDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 4.05 Prozent auf 3.08 EUR), PATRIZIA SE (+ 2.07 Prozent auf 6.90 EUR), SCHOTT Pharma (+ 2.02 Prozent auf 25.20 EUR), Einhell Germany vz (+ 1.70 Prozent auf 65.80 EUR) und Eckert Ziegler (+ 1.67 Prozent auf 12.20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Energiekontor (-0.83 Prozent auf 23.90 EUR), OHB SE (-0.81 Prozent auf 170.40 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-0.68 Prozent auf 26.38 EUR), Springer Nature (-0.49 Prozent auf 20.30 EUR) und Vincorion (-0.47 Prozent auf 18.09 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 86’955 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von 1&1 mit 4.246 Mrd. Euro im SDAX den grössten Anteil aus.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie präsentiert mit 1.58 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.65 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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