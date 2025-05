SDAX aktuell: SDAX verbucht zum Handelsstart Abschläge

Um 09:11 Uhr fällt der SDAX im XETRA-Handel um 0.52 Prozent auf 16’567.77 Punkte zurück. Die Marktkapitalisierung der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 92.108 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.486 Prozent auf 16’574.10 Punkte an der Kurstafel, nach 16’655.00 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tagestief bei 16’567.77 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 16’585.03 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 0.141 Prozent. Der SDAX lag noch vor einem Monat, am 22.04.2025, bei 15’104.28 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.02.2025, erreichte der SDAX einen Stand von 14’888.59 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.05.2024, verzeichnete der SDAX einen Wert von 15’131.79 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 19.30 Prozent aufwärts. Bei 16’787.95 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 13’183.63 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 1.47 Prozent auf 8.30 EUR), secunet Security Networks (+ 0.81 Prozent auf 200.00 EUR), CEWE Stiftung (+ 0.60 Prozent auf 100.80 EUR), ATOSS Software (+ 0.30 Prozent auf 132.00 EUR) und Dermapharm (+ 0.29 Prozent auf 35.15 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen SMA Solar (-2.27 Prozent auf 21.48 EUR), Ceconomy St (-1.93 Prozent auf 2.80 EUR), MBB SE (-1.93 Prozent auf 152.80 EUR), Deutsche Beteiligungs (-1.85 Prozent auf 26.50 EUR) und Salzgitter (-1.73 Prozent auf 22.78 EUR).

Welche Aktien im SDAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 831’440 Aktien gehandelt. Die IONOS-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 5.145 Mrd. Euro.

KGV und Dividende der SDAX-Titel

In diesem Jahr verzeichnet die ProCredit-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Mit 6.09 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Grand City Properties-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch