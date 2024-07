SDAX aktuell: SDAX verbucht Verluste

Um 15:40 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.45 Prozent schwächer bei 14’226.84 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 100.373 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.259 Prozent auf 14’253.73 Punkte an der Kurstafel, nach 14’290.70 Punkten am Vortag.

Der SDAX verzeichnete bei 14’319.38 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 14’226.84 Einheiten.

SDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang ein Minus von 1.19 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.06.2024, betrug der SDAX-Kurs 14’550.31 Punkte. Vor drei Monaten, am 24.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14’207.63 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 24.07.2023, den Wert von 13’695.95 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 2.93 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15’337.24 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 13’230.25 Zählern.

SDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen derzeit ATOSS Software (+ 8.21 Prozent auf 131.80 EUR), SMA Solar (+ 4.54 Prozent auf 24.86 EUR), Ceconomy St (+ 3.25 Prozent auf 2.86 EUR), CompuGroup Medical SE (+ 2.32 Prozent auf 15.91 EUR) und SCHOTT Pharma (+ 2.22 Prozent auf 33.16 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen STO SE (-22.07 Prozent auf 125.00 EUR), BayWa (-8.58 Prozent auf 9.69 EUR), SÜSS MicroTec SE (-6.12 Prozent auf 64.40 EUR), pbb (-3.16 Prozent auf 5.37 EUR) und CANCOM SE (-2.96 Prozent auf 32.12 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die flatexDEGIRO-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 324’838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Deutsche Wohnen SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 7.304 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Schaeffler-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.72 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die TAKKT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8.54 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

