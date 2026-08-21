SDAX aktuell: SDAX steigt zum Start

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 09:10 Uhr um 0.03 Prozent stärker bei 18’503.62 Punkten. Der Börsenwert der im SDAX enthaltenen Werte beträgt damit 94.314 Mrd. Euro. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.339 Prozent auf 18’560.38 Punkte an der Kurstafel, nach 18’497.60 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 18’560.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18’496.04 Zählern.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang ein Minus von 0.857 Prozent. Noch vor einem Monat, am 21.07.2026, bewegte sich der SDAX bei 18’361.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.05.2026, lag der SDAX noch bei 18’503.98 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 21.08.2025, bei 17’018.09 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 6.61 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell tonies (+ 2.41 Prozent auf 11.92 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 2.07 Prozent auf 59.20 EUR), Deutsche Euroshop (+ 1.52 Prozent auf 18.72 EUR), Mutares (+ 1.32 Prozent auf 26.85 EUR) und PNE (+ 1.27 Prozent auf 7.20 EUR). Unter Druck stehen im SDAX hingegen Fielmann (-7.06 Prozent auf 38.85 EUR), Springer Nature (-1.47 Prozent auf 20.10 EUR), Carl Zeiss Meditec (-1.18 Prozent auf 31.76 EUR), Basler (-1.11 Prozent auf 22.20 EUR) und STO SE (-0.95 Prozent auf 94.10 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der HelloFresh-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 64’210 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX weist die OHB SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 4.913 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die SDAX-Aktien auf

Die Mutares-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.33 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Die HAMBORNER REIT-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7.74 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch