SDAX aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag leichter

Am Freitag sinkt der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA um 0.58 Prozent auf 15’001.41 Punkte. Insgesamt kommt der SDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 120.150 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.055 Prozent auf 15’080.31 Punkte an der Kurstafel, nach 15’088.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15’095.87 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’997.51 Punkten verzeichnete.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SDAX bereits um 1.19 Prozent zurück. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der SDAX einen Wert von 14’297.43 Punkten auf. Der SDAX stand am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, bei 13’772.39 Punkten. Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Wert von 13’113.72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 8.54 Prozent. Bei 15’337.24 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 13’230.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im SDAX befinden sich derzeit SYNLAB (+ 3.96 Prozent auf 11.02 EUR), KWS SAAT SE (+ 2.81 Prozent auf 62.20 EUR), Klöckner (+ 1.00 Prozent auf 6.09 EUR), SAF-HOLLAND SE (+ 0.82 Prozent auf 17.26 EUR) und ProSiebenSat1 Media SE (+ 0.76 Prozent auf 7.32 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.67 Prozent auf 22.02 EUR), PVA TePla (-2.67 Prozent auf 18.23 EUR), GRENKE (-2.31 Prozent auf 21.10 EUR), Hypoport SE (-2.09 Prozent auf 300.40 EUR) und CANCOM SE (-1.83 Prozent auf 30.02 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der ProSiebenSat1 Media SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via XETRA 287’019 Aktien gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 15.500 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Blick

Im SDAX hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5.91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Schaeffler-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.54 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

