SDAX aktuell: SDAX mittags mit Zuschlägen

Um 12:09 Uhr notiert der SDAX im XETRA-Handel 0.43 Prozent stärker bei 13’403.51 Punkten. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 111.530 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.238 Prozent auf 13’377.31 Punkte an der Kurstafel, nach 13’345.53 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 13’403.51 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13’330.89 Punkten erreichte.

SDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SDAX bislang ein Minus von 1.21 Prozent. Vor einem Monat, am 18.12.2023, wurde der SDAX mit 13’576.47 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 18.10.2023, wies der SDAX einen Stand von 12’635.19 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 18.01.2023, wies der SDAX einen Wert von 13’382.76 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 fiel der Index bereits um 3.02 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des SDAX bereits bei 14’067.87 Punkten. Bei 13’230.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Zu den Top-Aktien im SDAX zählen aktuell IONOS (+ 4.37 Prozent auf 17.68 EUR), Elmos Semiconductor (+ 3.64 Prozent auf 65.50 EUR), DEUTZ (+ 3.17 Prozent auf 4.56 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 2.93 Prozent auf 1.12 EUR) und PVA TePla (+ 2.13 Prozent auf 18.22 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind hingegen ADTRAN (-4.53 Prozent auf 6.96 USD), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.20 Prozent auf 19.04 EUR), Deutsche Beteiligungs (-2.28 Prozent auf 27.90 EUR), INDUS (-2.16 Prozent auf 22.60 EUR) und MorphoSys (-2.15 Prozent auf 40.09 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die MorphoSys-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 410’280 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die TRATON-Aktie nimmt im SDAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 11.060 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Unter den SDAX-Aktien verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die TRATON-Aktie mit 4.61 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die pbb-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.66 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch