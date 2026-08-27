SDAX aktuell: SDAX klettert am Nachmittag

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.35 Prozent stärker bei 18’893.43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93.904 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.218 Prozent auf 18’682.66 Punkte an der Kurstafel, nach 18’642.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’906.59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’678.72 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1.89 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’276.38 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 18’929.43 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 16’948.97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.86 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 12.64 Prozent auf 25.40 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8.46 Prozent auf 59.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5.30 Prozent auf 13.90 EUR), KSB SE (+ 5.11 Prozent auf 885.00 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.89 Prozent auf 66.45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil OHB SE (-2.46 Prozent auf 190.00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.76 Prozent auf 22.35 EUR), Drägerwerk (-1.60 Prozent auf 110.40 EUR), KWS SAAT SE (-1.29 Prozent auf 76.50 EUR) und Stabilus SE (-1.28 Prozent auf 16.98 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 415’692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.018 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch