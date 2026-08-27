Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’387 -1.1%  SPI 20’263 -0.9%  Dow 53’569 0.2%  DAX 26’367 0.3%  Euro 0.9369 -0.1%  EStoxx50 6’425 -0.7%  Gold 4’601 0.2%  Bitcoin 64’418 1.2%  Dollar 0.8041 -0.1%  Öl 89.4 1.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758NVIDIA994529Nestlé3886335Roche149905998Stadler Rail217818Partners Group2460882Rheinmetall345850On113454047Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Buffetts Kernsparte schwächelt - Was das für Berkshire-Anleger bedeutet
Bitcoin-Miner: KI-Erlöse hinken Investment massiv hinterher
Elliott Investment Management: Das waren die grössten Aktienpositionen im 2. Quartal 2026
Micron-Aktie nach Rekordhoch: Ist der Speicherkonzern noch ein Schnäppchen?
NVIDIA übertrifft hohe Erwartungen bei Gewinn und Umsatz - Aktie springt an
Suche...
ETF Sparplan

KSB Aktie 338492 / DE0006292030

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

SDAX im Fokus 27.08.2026 15:58:30

SDAX aktuell: SDAX klettert am Nachmittag

SDAX aktuell: SDAX klettert am Nachmittag

Der SDAX steigt heute.

KSB
822.41 CHF 4.41%
Kaufen Verkaufen

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.35 Prozent stärker bei 18’893.43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 93.904 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.218 Prozent auf 18’682.66 Punkte an der Kurstafel, nach 18’642.01 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SDAX bei 18’906.59 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 18’678.72 Punkten.

SDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche gewann der SDAX bereits um 1.89 Prozent. Vor einem Monat, am 27.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’276.38 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor drei Monaten, am 27.05.2026, bei 18’929.43 Punkten. Der SDAX lag noch vor einem Jahr, am 27.08.2025, bei 16’948.97 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.86 Prozent aufwärts. Bei 19’325.96 Punkten verzeichnete der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit GFT SE (+ 12.64 Prozent auf 25.40 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 8.46 Prozent auf 59.00 EUR), LPKF Laser Electronics (+ 5.30 Prozent auf 13.90 EUR), KSB SE (+ 5.11 Prozent auf 885.00 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 4.89 Prozent auf 66.45 EUR). Am anderen Ende der SDAX-Liste stehen derweil OHB SE (-2.46 Prozent auf 190.00 EUR), SAF-HOLLAND SE (-1.76 Prozent auf 22.35 EUR), Drägerwerk (-1.60 Prozent auf 110.40 EUR), KWS SAAT SE (-1.29 Prozent auf 76.50 EUR) und Stabilus SE (-1.28 Prozent auf 16.98 EUR) unter Druck.

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 415’692 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4.018 Mrd. Euro weist die Springer Nature-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Fokus

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Mutares-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.74 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick
Analysen zu SDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?