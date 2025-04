SDAX aktuell: SDAX gibt zum Handelsstart nach

Am Mittwoch gibt der SDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 2.18 Prozent auf 14’038.51 Punkte nach. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 77.068 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der SDAX 2.18 Prozent schwächer bei 14’038.56 Punkten, nach 14’351.63 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 14’060.00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 14’037.49 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn kletterte der SDAX bereits um 4.63 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.03.2025, erreichte der SDAX einen Wert von 15’607.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.01.2025, lag der SDAX-Kurs bei 13’905.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 09.04.2024, verzeichnete der SDAX einen Stand von 14’459.58 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2025 bereits um 1.09 Prozent nach oben. Bei 16’693.16 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SDAX. 13’183.63 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

SDAX-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell DEUTZ (+ 1.34 Prozent auf 6.07 EUR), Wüstenrot Württembergische (+ 0.93 Prozent auf 12.96 EUR), METRO (St) (+ 0.00 Prozent auf 5.33 EUR), Vossloh (+ 0.00 Prozent auf 62.00 EUR) und Adtran Networks SE (+ 0.00 Prozent auf 20.20 EUR). Schwächer notieren im SDAX hingegen SMA Solar (-4.50 Prozent auf 12.94 EUR), NORMA Group SE (-4.47 Prozent auf 9.20 EUR), Grand City Properties (-3.98 Prozent auf 9.40 EUR), Hypoport SE (-3.81 Prozent auf 171.60 EUR) und grenke (-3.77 Prozent auf 13.28 EUR).

Die meistgehandelten SDAX-Aktien

Aktuell weist die METRO (St)-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. 302’856 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX hat die IONOS-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3.623 Mrd. Euro den grössten Anteil.

SDAX-Fundamentaldaten im Fokus

Die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. Mit 10.32 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Schaeffler-Aktie zu erwarten.

