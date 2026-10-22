|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|SDAX-Kursverlauf
|
22.10.2026 17:58:14
SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach
Der SDAX beendete den Donnerstagshandel im Minus.
Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.44 Prozent schwächer bei 18’216.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90.095 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.766 Prozent tiefer bei 18’341.40 Punkten in den Handel, nach 18’483.05 Punkten am Vortag.
Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’379.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’193.99 Punkten lag.
So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf
Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.190 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der SDAX bei 18’410.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’403.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’115.71 Punkten.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.96 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
SDAX-Top-Flop-Aktien
Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 4.92 Prozent auf 27.70 EUR), MBB SE (+ 2.88 Prozent auf 199.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.57 Prozent auf 35.10 EUR), Grand City Properties (+ 1.82 Prozent auf 7.27 EUR) und Vossloh (+ 1.76 Prozent auf 51.95 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil PVA TePla (-8.38 Prozent auf 27.78 EUR), LPKF Laser Electronics (-8.26 Prozent auf 10.55 EUR), SGL Carbon SE (-7.82 Prozent auf 4.78 EUR), SMA Solar (-6.18 Prozent auf 50.10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5.73 Prozent auf 49.40 EUR).
Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 813’202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.033 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.
Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel
Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu PVA TePla AG
|
22.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der TecDAX nachmittags (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Handel in Frankfurt: SDAX verbucht nachmittags Verluste (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
22.10.26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Donnerstagmittag schwächer (finanzen.ch)
|
22.10.26
|TecDAX-Papier PVA TePla-Aktie: So viel hätte eine Investition in PVA TePla von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Schwacher Handel: TecDAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter (finanzen.ch)
Analysen zu HAMBORNER REIT
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|07.05.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|06.03.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Warburg Research
|26.02.26
|HAMBORNER REIT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|25.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|20.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|18.02.25
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|26.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
|07.11.24
|HAMBORNER REIT Hold
|Warburg Research
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Vossloh am 22.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|SDAX
|18’106.58
|-0.51%
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen: Relativ ruhiger Wochenausklang -- SMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigt sich gespalten. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.