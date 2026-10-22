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SDAX-Kursverlauf 22.10.2026 17:58:14

SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

SDAX aktuell: SDAX gibt zum Ende des Donnerstagshandels nach

Der SDAX beendete den Donnerstagshandel im Minus.

PVA TePla
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Am Donnerstag tendierte der SDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.44 Prozent schwächer bei 18’216.79 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 90.095 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.766 Prozent tiefer bei 18’341.40 Punkten in den Handel, nach 18’483.05 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’379.16 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’193.99 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den SDAX bereits um 0.190 Prozent nach oben. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, stand der SDAX bei 18’410.84 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, verzeichnete der SDAX einen Wert von 18’403.63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Wert von 17’115.71 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.96 Prozent zu. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 15’733.78 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

SDAX-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SDAX zählen aktuell Mutares (+ 4.92 Prozent auf 27.70 EUR), MBB SE (+ 2.88 Prozent auf 199.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 2.57 Prozent auf 35.10 EUR), Grand City Properties (+ 1.82 Prozent auf 7.27 EUR) und Vossloh (+ 1.76 Prozent auf 51.95 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil PVA TePla (-8.38 Prozent auf 27.78 EUR), LPKF Laser Electronics (-8.26 Prozent auf 10.55 EUR), SGL Carbon SE (-7.82 Prozent auf 4.78 EUR), SMA Solar (-6.18 Prozent auf 50.10 EUR) und ASTA Energy Solutions (-5.73 Prozent auf 49.40 EUR).

Welche Aktien im SDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TeamViewer-Aktie. 813’202 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 5.033 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Titel

Die Mutares-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 1.63 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten inne. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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