SDAX aktuell: SDAX fällt am Mittag zurück

Um 12:08 Uhr bewegt sich der SDAX im XETRA-Handel 1.60 Prozent schwächer bei 17’885.76 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 90.431 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.308 Prozent auf 18’120.49 Punkte an der Kurstafel, nach 18’176.53 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 17’885.76 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’127.10 Punkten verzeichnete.

SDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der SDAX bereits um 1.42 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, stand der SDAX bei 18’127.33 Punkten. Der SDAX notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 18’262.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’874.35 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Plus von 3.05 Prozent zu Buche. Bei 19’325.96 Punkten schaffte es der SDAX bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Punkten erreicht.

Tops und Flops im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell Douglas (+ 1.59 Prozent auf 7.65 EUR), Hypoport SE (+ 1.36 Prozent auf 70.85 EUR), Fielmann (+ 1.35 Prozent auf 37.50 EUR), Grand City Properties (+ 1.35 Prozent auf 6.78 EUR) und Deutsche Beteiligungs (+ 1.29 Prozent auf 18.82 EUR). Flop-Aktien im SDAX sind derweil Drägerwerk (-14.24 Prozent auf 100.00 EUR), Basler (-8.72 Prozent auf 20.40 EUR), LPKF Laser Electronics (-7.69 Prozent auf 12.00 EUR), secunet Security Networks (-7.47 Prozent auf 229.00 EUR) und PVA TePla (-6.78 Prozent auf 29.42 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im SDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die HelloFresh-Aktie. 662’905 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 5.023 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der SDAX-Titel

Unter den SDAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 1.56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.63 Prozent bei der HAMBORNER REIT-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch