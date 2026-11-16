SD BIOSENSOR hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

SD BIOSENSOR liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SD BIOSENSOR die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

SD BIOSENSOR hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 929.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -81.000 KRW je Aktie gewesen.

Umsatzseitig wurden 188.65 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte SD BIOSENSOR 164.19 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch