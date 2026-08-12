SCYNEXIS legte Quartalsergebnis vor

SCYNEXIS hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.63 USD. Im letzten Jahr hatte SCYNEXIS einen Gewinn von -1.120 USD je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 0.2 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 83.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.4 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch