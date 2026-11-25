SCWorx liess sich am 23.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat SCWorx die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 120.33 USD gegenüber -27.000 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz lag bei 0.7 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 2.82 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch