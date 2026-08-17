SCWorx hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

SCWorx hat am 14.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 1.35 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte SCWorx -82.800 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat SCWorx in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4.41 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 0.7 Millionen USD im Vergleich zu 0.7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch