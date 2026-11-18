ScoutCam stellte am 16.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.23 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ScoutCam im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 180.0 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0.4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch