Scout24 übernimmt Datenanbieter Bulwiengesa

DOW JONES--Scout24 expandiert mit einer Übernahme in den Bereich Daten. Wie der Betreiber der Plattform Immoscout24 mitteilte, übernimmt er die Bulwiengesa AG, einen Daten-, Analyse- und Bewertungsdienstleister für die gewerbliche Immobilienbranche. Es bietet datenbasierte Beratungen, Bewertungen, Markt- und Standortanalysen sowie die Datenbank "RIWIS" an, in der seit 1990 Daten zu Wohn- und Gewerbeimmobilien gesammelt werden. Ein Kaufpreis wurde nicht genannt.

December 16, 2024 07:05 ET (12:05 GMT)