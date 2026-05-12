Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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12.05.2026 18:03:13
Scout24 SE Announces Updated Financial Framework, Stock Up
(RTTNews) - Tuesday, Scout24 SE (G24.DE, SCOTF.PK) announced an updated financial framework aligned with its growth strategy, revising its revenue growth framework to the high end of high single-digit to low double-digit growth for the period 2027 to 2028, compared to the CMD 2024 guidance of high single-digits to low double-digits previously.
Further, the company intends to improve profitability, targeting an ordinary operating EBITDA margin of around 64 percent by 2028.
CFO Martin Mildner stated that strong business momentum and additional monetisation opportunities emerging through AI is expected to unlock further potential for growth, margin expansion and increased cash generation in the coming years.
Currently, Scout24's stock is trading at 72.90 euros, up 3.11 percent on the XETRA.
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