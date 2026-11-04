Scout24 erhöht Umsatzprognose und bestätigt Margenziel

BERLIN/MÜNCHEN (awp international) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 (Immoscout24, Vermietet.de) wird dank eines starken Wachstums in allen Bereichen sowie Zukäufen beim Blick auf den Umsatz etwas optimistischer. Zudem wurde die Margenprognose bestätigt. Beim Umsatz werde im laufenden Jahr jetzt ein Anstieg von circa 18 Prozent erwartet, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Berlin und München mit. Bislang hatte die Prognose bei einem Plus von 16 bis 18 Prozent gelegen.

Bei der Marge, gemessen am Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit, werde weiter ein Wert von bis zu 61 Prozent erwartet. Bereinigt um die Effekte aus den Zukäufen der spanischen Online-Immobilienplattformen Fotocasa und Habitaclia soll der Wert bei bis zu 64 Prozent liegen. 2025 hatte Scout24 den Umsatz um 15 Prozent auf 650 Millionen Euro gesteigert. Die operative Marge habe im vergangenen Jahr 62,5 Prozent betragen.

Im dritten Quartal legte der Umsatz um fast ein Fünftel auf 198 Millionen Euro zu ; bereinigt um die Effekte der Übernahme in Spanien habe das Plus bei zehn Prozent gelegen. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 16 Prozent auf knapp 121 Millionen Euro zu. Da der Umsatz stärker als das operative Ergebnis stieg, sank die Marge um zwei Prozentpunkte auf 60,9 Prozent. Umsatz und der operative Gewinn fielen höher als von Experten erwartet aus./zb/he