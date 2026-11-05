Scout24-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. stuft Aktie mit Buy ein

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Scout24 von 101 auf 105 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die prozentual zweistellige Wachstumsdynamik in beiden Geschäftsbereichen des Immobilienportal-Betreibers sei zurückgekehrt, schrieb Adam Berlin am Mittwoch in seinem Resümee zum dritten Quartal.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktie legte um 13:47 Uhr in der XETRA-Sitzung 1.6 Prozent auf 92.75 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 13.21 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 94’780 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte das Papier um 10.2 Prozent. Am 25.02.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 19:52 / GMT

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