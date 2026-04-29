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Aktie auf dem Prüfstand 29.04.2026 10:43:44

Scout24-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Scout24-Analyse: Barclays Capital stuft Aktie mit Overweight ein

Barclays Capital-Analyst Andrew Ross hat eine ausführliche Untersuchung des Scout24-Papiers durchgeführt.

Scout24
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Die britische Investmentbank Barclays hat Scout24 nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Overweight" belassen. Der Internetportal-Betreiber habe recht ordentlich abgeschnitten, schrieb Andrew Ross am Mittwoch. Nun rücke der am 12. Mai anstehende Kapitalmarkttag in den Fokus, der sich als hilfreicher Kursfaktor erweisen könnte.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Aktie notierte um 10:26 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 4.9 Prozent auf 70.80 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 41.24 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 83’135 Scout24-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Anfang des Jahres 2026 um 17.5 Prozent nach. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 29.04.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:22 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.04.2026 / 06:23 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Scout24

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30.04.26 Scout24 Buy Deutsche Bank AG
30.04.26 Scout24 Buy UBS AG
30.04.26 Scout24 Outperform Bernstein Research
30.04.26 Scout24 Overweight Barclays Capital
30.04.26 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
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