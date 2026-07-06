Scout24-Analyse: Aktie von JP Morgan Chase & Co. mit Overweight bewertet

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Scout24 vor Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 Euro belassen. Im Vergleich zum ersten Quartal gebe es für die Margen des Betreibers von Internetplattformen nur wenig Spielraum nach oben, schrieb Marcus Diebel in einem Ausblick am Montag. Erst im zweiten Halbjahr könne sich die Profitabilität verbessern.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Scout24-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Scout24-Papiere um 17:06 Uhr 1.2 Prozent. Also hat der Aktienanteil noch ein Aufwärtspotenzial von 25.85 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 127’168 Scout24-Aktien umgesetzt. Auf Jahressicht 2026 ging es für die Aktie um 12.2 Prozent nach unten. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 06.08.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 14:47 / BST



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