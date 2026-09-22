Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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22.09.2026 13:37:44
Scout24-Analyse: Aktie von Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) mit Buy bewertet
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) hat eine ausführliche Analyse der Scout24-Aktie vorgenommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.
Berenberg hat die Einstufung für Scout24 nach einem Treffen mit dem Konzernchef auf einer Konferenz der Privatbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 140 Euro belassen. In dem Gespräche habe Ralf Weitz die eigene Widerstandskraft erwähnt, schrieb Gerhard Orgonas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Online-Marktplatzbetreiber erweise sich als weitgehend widerstandsfähig gegenüber plötzlichen Veränderungen auf dem deutschen Immobilienmarkt.
Aktienbewertung im Detail: Die Scout24-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Die Scout24-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 13:21 Uhr 1.7 Prozent im Plus bei 76.20 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 83.73 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Scout24-Aktien beläuft sich auf 62’411 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 9.4 Prozent zurück. Am 04.11.2026 dürfte Scout24 die Bilanz für Q3 2026 veröffentlichen.
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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