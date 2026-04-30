Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
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30.04.2026 14:04:00
Scout24-Aktie tiefer: CCO Crockford bleibt länger
Scout24 hat sich die Dienste von Chief Commercial Officer Gesa Crockford für vier weitere Jahre gesichert.
Scout24-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel am Donnerstag zeitweise 1,67 Prozent höher bei 70,80 Euro.
DJG/mgo/sha
DOW JONES
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Bildquelle: Scout24
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