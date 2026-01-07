Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Neue Besetzung 07.01.2026 16:23:40

Scout24-Aktie fällt: Neuer Finanzvorstand

Das Digitalunternehmen Scout24 bekommt zum 1. März einen neuen Finanzchef.

Scout24
76.63 CHF -4.20%
Kaufen Verkaufen
Martin Mildner wird Nachfolger von Dirk Schmelzer, der auf eigenen Wunsch das Unternehmen verlasse, wie der Betreiber des Online-Marktplatzes Immoscout24 mitteilte.

Mildner war bis Oktober Finanzchef beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gewesen. Dessen neuer Eigentümer MFE-Mediaforeurope hatte nach der Übernahme der Sendergruppe den Vorstand ausgetauscht.

Mildner sei mit seinem "tiefen Verständnis für digitale Geschäftsmodelle" eine ideale Besetzung für die Position des CFO bei Scout24, erklärte Aufsichtsratschef Hans-Holger Albrecht.

Wie XETRA verliert die Scout24-Aktie zeitweise 6,2 Prozent auf 80,90 Euro.

DOW JONES

