Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
|Neue Besetzung
|
07.01.2026 16:23:40
Scout24-Aktie fällt: Neuer Finanzvorstand
Das Digitalunternehmen Scout24 bekommt zum 1. März einen neuen Finanzchef.
Mildner war bis Oktober Finanzchef beim Fernsehkonzern ProSiebenSat.1 gewesen. Dessen neuer Eigentümer MFE-Mediaforeurope hatte nach der Übernahme der Sendergruppe den Vorstand ausgetauscht.
Mildner sei mit seinem "tiefen Verständnis für digitale Geschäftsmodelle" eine ideale Besetzung für die Position des CFO bei Scout24, erklärte Aufsichtsratschef Hans-Holger Albrecht.
Wie XETRA verliert die Scout24-Aktie zeitweise 6,2 Prozent auf 80,90 Euro.
DOW JONES
Weitere Links:
Bildquelle: Scout24
Nachrichten zu Scout24
|
15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
15:00
|EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, buy (EQS Group)
|
15:00
|EQS-DD: Scout24 SE: Sprengnetter Finanzmanagement GmbH, Kauf (EQS Group)
|
13:06
|EQS-PVR: Scout24 SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
13:06
|EQS-PVR: Scout24 SE: Veröffentlichung gemäss § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
13:00
|EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, buy (EQS Group)
|
13:00
|EQS-DD: Scout24 SE: Ralf Weitz, Kauf (EQS Group)
|
12:26
|Börse Frankfurt: So entwickelt sich der DAX mittags (finanzen.ch)