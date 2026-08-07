Scout24-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung mit Kaufen

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Scout24 von 95 auf 98 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Halbjahr dokumentiere ein starkes Wachstum und Fortschritte bei der KI-Monetarisierung, schrieb Karsten Oblinger am Freitag in seinem Resümee zum Zwischenbericht des Immobilienportal-Betreibers.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Scout24-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie notierte um 13:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 5.0 Prozent auf 75.40 EUR zu. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 129’775 Scout24-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für die Aktie um 10.4 Prozent abwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:26 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / 12:36 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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