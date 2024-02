Scout24-Aktie dennoch in Rot: Scout24 profitiert auch im vierten Quartal von anhaltend starker Nachfrage

Der im MDAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 erfüllte sowohl die eigenen Erwartungen als auch die des Marktes. 2024 will das Unternehmen weiter wachsen und operative Skaleneffekte erzielen, nannte jedoch zunächst keine konkrete Prognose.

Der Umsatz kletterte im Schlussquartal um 15 Prozent auf 133 Millionen Euro, was unter anderem einem Zuwachs an Kunden und einem Wachstum im Geschäft mit Zusatzprodukten zu verdanken war. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 19 Prozent auf 79 Millionen Euro zu. Daraus ergab sich eine Marge von 59,9 Prozent, 2,2 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr. Das Nachsteuerergebnis stieg um 19 Prozent auf 52 Millionen Euro.

Im Gesamtjahr stieg der Umsatz wie zuletzt vom Konzern in Aussicht gestellt um 14 Prozent auf 509 Millionen Euro. Das EBITDA aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit legte um 21 Prozent und damit am oberen Ende der hauseigenen Prognosespanne auf 304 Millionen Euro zu, was Scout24 mit einer höheren Kosteneffizienz begründete. Daraus ergab sich eine Marge von 59,7 Prozent.

Die Zahlen lagen insgesamt im Rahmen der Analystenerwartungen. Nur unter dem Strich schnitt Scout24 mit einem Plus von 45 Prozent auf 179 Millionen Euro deutlich besser ab. Verantwortlich dafür waren niedrigere Abschreibungen und ein besseres Finanzergebnis.

"Mit unserer starken Produktpipeline blicken wir sehr zuversichtlich auf das Jahr 2024", sagt CEO Tobias Hartmann. Eine konkrete Prognose will Scout24 im Rahmen des heutigen Kapitalmarkttages bekanntgeben.

Scout24 will weiter deutlich wachsen

Scout24 hat sich für das laufende Jahr weiteres Wachstum vorgenommen. Wie der im MDAX notierte Betreiber des Online-Marktplatzes ImmoScout24 im Rahmen seines Kapitalmarkttages mitteilte, soll 2024 ein Umsatzwachstum in einer Bandbreite von 9 bis 11 Prozent sowie ein Anstieg der EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit auf etwa 61 Prozent erreicht werden. 2023 hatte der Umsatz um 14 Prozent auf 509 Millionen Euro zugelegt, wie das Unternehmen am Mittwochmorgen auf Basis vorläufiger Zahlen bekanntgegeben hatte. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit stieg 2023 um 21 Prozent auf 304 Millionen Euro.

Für den Dreijahreszeitraum von 2024 bis 2026 rechnet der Vorstand nach einer Mitteilung von Mittwochnachmittag mit einem jährlichen Wachstum des Konzernumsatzes im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich und einer EBITDA-Marge aus gewöhnlicher Geschäftstätigkeit von 63 Prozent im Jahr 2026.

"Unsere Finanzprognose bis 2026 spiegelt unser erklärtes Ziel wider, ein attraktives Umsatzwachstum zu erreichen und gleichzeitig unsere Profitabilität weiter zu erhöhen", sagte Dirk Schmelzer, CFO von Scout24. Die Scout24-Aktie verliert via XETRA zeitweise 0,39 Prozent auf 67,20 Euro.

