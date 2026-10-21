Scout24 Aktie 29613036 / DE000A12DM80
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Bewertung im Fokus
|
21.10.2026 15:13:44
Scout24-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt
Das Scout24-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Annick Maas genauer unter die Lupe genommen.
Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die wiederaufgeflammte Debatte um KI-Agenten habe dazu geführt, dass Immobilienanzeigen weiterhin in der Kategorie KI-Risiko gesehen werden, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Tests mit KI-Agenten sowie ihre Szenarioanalyse signalisierten jedoch, dass die Hürde für eine Ablösung der Immobilienportale durch KI deutlich höher sei, als Pessimisten annehmen.
Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse
Das Papier von Scout24 konnte um 14:54 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.6 Prozent auf 82.60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 8.96 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68’643 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 1.8 Prozent zurück. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Scout24 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:30 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Scout24
|
22.10.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsende (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende freundlich (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: DAX letztendlich mit Abgaben (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Anleger warten auf Impulse: LUS-DAX pendelt um Vortagesschluss (finanzen.ch)
|
20.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX am Dienstagnachmittag leichter (finanzen.ch)
|
20.10.26
|DAX 40-Titel Scout24-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Scout24 von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
19.10.26
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
Analysen zu Scout24
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|21.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.10.26
|Scout24 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.26
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|01.10.26
|Scout24 Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|31.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.10.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
|30.10.25
|Scout24 Hold
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.25
|Scout24 Neutral
|UBS AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI schliesst wenig bewegt -- DAX beendet Handel mit Verlusten -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen verlieren letztlich stark
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Donnerstag seitwärts, während sich der deutsche Aktienmarkt klar im Minus bewegte. Die Wall Street notierte uneinheitlich. An den Börsen in Asien ging es am Donnerstag nach unten.