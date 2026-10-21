Scout24-Aktie: Bernstein Research gibt Outperform-Bewertung bekannt

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Scout24 auf "Outperform" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die wiederaufgeflammte Debatte um KI-Agenten habe dazu geführt, dass Immobilienanzeigen weiterhin in der Kategorie KI-Risiko gesehen werden, schrieb Annick Maas in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Tests mit KI-Agenten sowie ihre Szenarioanalyse signalisierten jedoch, dass die Hürde für eine Ablösung der Immobilienportale durch KI deutlich höher sei, als Pessimisten annehmen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Scout24-Aktie zur Zeit der Analyse

Das Papier von Scout24 konnte um 14:54 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1.6 Prozent auf 82.60 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 8.96 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 68’643 Scout24-Aktien umgesetzt. Seit Jahresbeginn 2026 fiel die Aktie um 1.8 Prozent zurück. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird Scout24 voraussichtlich am 04.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 07:30 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.