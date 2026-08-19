Scotiabank Peru SAA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Scotiabank Peru SAA hat am 17.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.59 PEN, nach 1.05 PEN im Vorjahresvergleich.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 1.21 Prozent auf 1.65 Milliarden PEN ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.67 Milliarden PEN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch