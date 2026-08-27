Scotiabank (Bank of Nova Scotia) öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Scotiabank (Bank of Nova Scotia) hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2026 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 2.27 CAD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Scotiabank (Bank of Nova Scotia) noch ein Gewinn pro Aktie von 1.84 CAD in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Scotiabank (Bank of Nova Scotia) 18.21 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2.71 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 17.73 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch