Scores: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Scores veröffentlichte am 18.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scores in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 28.57 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.1 Millionen USD im Vergleich zu 0.1 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch