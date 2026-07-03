Scores präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Scores hat am 30.06.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2024 endete.

Im abgelaufenen Quartal hat Scores 0.1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 14.29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0.1 Millionen USD umgesetzt worden.

Scores hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 0.28 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20.0 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 0.35 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch