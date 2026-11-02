SCOR SE Prov Regpt präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SCOR SE Prov Regpt hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1.16 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1.22 EUR je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 4.00 Milliarden EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 3.95 Milliarden EUR umgesetzt worden waren.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 0.912 EUR gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 3.70 Milliarden EUR ausgegangen.

Redaktion finanzen.ch