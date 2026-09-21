|
21.09.2026 06:51:39
Scope stuft Frankreichs Bonität auf A+ herab
DOW JONES--Scope hat die Bonitätseinstufung Frankreichs herabgesetzt. Das langfristige Emittentenrating sowie die Bewertung vorrangiger unbesicherter Verbindlichkeiten in Lokal- und Fremdwährung hat die Ratingagentur auf "A+" von vorher "AA-" zurückgenommen. Den Ausblick passten die Analysten auf "stabil" von "negativ" an.
Frankreichs primäres Haushaltsdefizit verharre weiterhin deutlich über dem Niveau vor der Pandemie, erklärte Scope und wies darauf hin, dass es in den vergangenen drei Jahren durchschnittlich bei 3,6 Prozent des BIP gelegen habe, verglichen mit 1,1 Prozent vor der Krise. Scope rechnet nur mit einer schrittweisen Verringerung des Primärdefizits, da eine Haushaltskonsolidierung politisch wie wirtschaftlich anspruchsvoll bleiben dürfte. In Kombination mit steigenden Zinsausgaben dürfte das Gesamtdefizit laut Scope somit über der Marke von 5 Prozent des BIP bleiben und von 5,1 Prozent im Jahr 2025 auf 5,8 Prozent bis zum Jahr 2031 ansteigen.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/cbr/mgo
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 00:52 ET (04:52 GMT)
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI mit Gewinnen erwartet -- DAX vor Stabilisierung -- Asiens Börsen mit freundlichem Wochenauftakt - Japan geschlossen
Der heimische Aktienmarkt zeigt vorbörslich freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt könnte es ebenfalls leicht nach oben gehen. An den Börsen in Fernost dominiert am Montag freundliche Handelsstimmung.