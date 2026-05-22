Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’503 0.4%  SPI 19’052 0.4%  Dow 50’580 0.6%  DAX 24’889 1.2%  Euro 0.9108 -0.3%  EStoxx50 6’019 1.0%  Gold 4’506 -0.9%  Bitcoin 59’572 -2.4%  Dollar 0.7849 -0.3%  Öl 104.1 -0.7% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882Swiss Re12688156Zurich Insurance1107539NVIDIA994529Rheinmetall345850Sika41879292
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Ripple steigt neben SpaceX und OpenAI in den Prime Unicorn Index auf
Delivery Hero-Aktie zieht kräftig an: Uber prüft offenbar vollständige Übernahme
NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf
Suche...
22.05.2026 22:41:40

Scope senkt Bonitätsnote der Slowakei von A auf A-

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit der Slowakei von A auf A- herabgestuft und den Ausblick von negativ auf stabil geändert. Begründet wurde dies vor allem mit anhaltend hohen Haushaltsdefiziten, steigender Staatsverschuldung und schwachem Wirtschaftswachstum trotz mehrjähriger Konsolidierungsmassnahmen.

Als weitere Belastungsfaktoren nannte Scope die hohe Anfälligkeit der slowakischen Wirtschaft für externe Schocks, Unsicherheiten im Welthandel sowie geopolitische Risiken. Die starke Abhängigkeit von globalen Lieferketten und die geringe Diversifizierung von Exporten und Industrieproduktion belasteten die ohnehin verhaltenen Wachstumsaussichten zusätzlich. Langfristig wirkten zudem negative demografische Entwicklungen dämpfend auf das Wachstum.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos

(END) Dow Jones Newswires

May 22, 2026 16:42 ET (20:42 GMT)

In eigener Sache

Trading Signals: Deere: Kommt es zur Duplizität der Ereignisse?

Vor der Börseneröffnung in New York präsentiert der Traktoren- und Baumaschinengigant heute seine Semesterzahlen. Es spricht einiges dafür, dass die Deere-Aktie dann ihre laufende Konsolidierung abschliesst und wieder Fahrt aufnimmt.

Weiterlesen!
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ASM
✅ Infineon
✅ HSBC

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch

Inside Trading & Investment

22.05.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 22.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Intel, Nvidia
22.05.26 Aufwärtstrend hält an
22.05.26 Marktüberblick: Merck gesucht, Airbus unter Druck
22.05.26 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Warten auf neue Impulse
21.05.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (70%) auf Komax Holding AG
20.05.26 Deutschlands Chemieriesen im Wandel
20.05.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: ASM, Infineon & HSBC mit François Bloch
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’034.20 19.49 SB5BKU
Short 14’320.05 13.72 B58SLU
Short 14’874.42 8.73 STVB4U
SMI-Kurs: 13’502.88 22.05.2026 17:30:00
Long 12’913.14 19.21 SPSB7U
Long 12’637.55 13.86 SKPBQU
Long 12’098.50 8.96 SX6B9U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Gewinnsprung bei NVIDIA fällt höher aus als erwartet - Aktie leichter
KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
NVIDIA-Depot: Auf diese US-Aktien setzte der Chipriese im 1. Quartal 2026
Aktien von D-Wave, Rigetti und IBM heben ab: Milliarden aus Washington lösen Rally aus
Aktie reagiert mit Abschlägen: Was die NVIDIA-Zahlen über den KI-Highflyer verraten
Börse New York in Grün: Dow Jones verbucht zum Handelsende Zuschläge
Julius Bär-Aktie letztlich dennoch tiefrot: Verwaltete Vermögen in den ersten vier Monaten gestiegen
NVIDIA-Aktie am Wendepunkt? Der Quanten-Hype nimmt Fahrt auf
TSMC-Aktie im Fokus: Chipfertiger könnte zu den grössten Profiteuren des KI-Booms zählen
Neue Hoffnungen auf Kriegsende: SMI geht fester ins lange Wochenende -- DAX legt letztlich zu -- US-Börsen schliessen mit Plus - Dow erreicht neuen Rekord -- Asiens Börsen schliessen höher

Top-Rankings

KW 21: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in KW 21/26
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Bitcoin, Ethereum & Co.: Gewinner und Verlierer - Die Top Flop Kryptowährungen in KW 21/26
Welche Kryptowährung macht das Rennen?
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.