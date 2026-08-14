Scope Metals Group: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Scope Metals Group hat am 12.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4.04 ILS. Im Vorjahresviertel waren 3.25 ILS je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Scope Metals Group 654.9 Millionen ILS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 23.13 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 531.9 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch