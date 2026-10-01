Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer hat am 30.09.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 3.20 PLN. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -3.140 PLN je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Scope Fluidics Spolka Akcyjna Bearer in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 95.38 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 0.0 Millionen PLN im Vergleich zu 0.7 Millionen PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch