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21.09.2026 07:45:39
Scope erhöht Griechenland-Rating um eine Stufe auf BBB+
DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat die Kreditwürdigkeit Griechenlands von BBB auf BBB+ heraufgestuft und den Ausblick auf stabil geändert. Hauptgründe für die bessere Note seien der zügige Abbau der Staatsverschuldung, solide Primärüberschüsse sowie ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum, gestützt durch Reformen und EU-Fördermittel, erklärte die Agentur.
Die Finanzlage habe sich spürbar gefestigt: Dank besserer Steuereinnahmen und hoher Disziplin soll die Schuldenquote von 146,1 Prozent im Jahr 2025 auf etwa 136 Prozent im Jahr 2026 sinken. Eine extrem lange durchschnittliche Restlaufzeit der Schulden von über 18 Jahren sowie ein Liquiditätspuffer von rund 31 Milliarden Euro schützten das Land effektiv vor Marktschwankungen.
Ein noch höheres Rating verhinderten jedoch verbleibende Schwachstellen, hiess es. Dazu zählten die im Eurozonen-Vergleich weiterhin sehr hohe Gesamtschuld, strukturelle Wachstumsbremsen wie der demografische Wandel sowie ein anhaltend hohes Leistungsbilanzdefizit, das die Abhängigkeit von externer Finanzierung hoch halte.
Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com
DJG/apo/ros
(END) Dow Jones Newswires
September 21, 2026 01:46 ET (05:46 GMT)
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