Scope bestätigt Bonitätsnote A für China - Ausblick weiter stabil

DOW JONES--Die Ratingagentur Scope hat die Bonitätsbewertung A für China bestätigt und den stabilen Ausblick beibehalten. Als wichtigste Stärken nannte Scope die sehr grosse und breit diversifizierte Wirtschaft sowie das im Vergleich zu anderen Ländern weiterhin höhere Trendwachstum. Unterstützt werde dies durch die starke Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft Chinas, insbesondere in Bereichen wie Hochtechnologie, künstliche Intelligenz und grüne Energie.

Zudem verfüge China über eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber externen Schocks. Dazu trügen die weltweit grössten Währungsreserven, robuste Exporte und die geringe Abhängigkeit von Fremdwährungsschulden bei. Auch die Auswirkungen höherer US-Zölle seien bislang durch das starke Exportwachstum abgefedert worden. Ebenso erscheine der Einfluss des Nahostkonflikts und steigender Energiepreise derzeit beherrschbar.

Belastend für die Bonität seien dagegen hohe Haushaltsdefizite, steigende Staatsschulden und finanzielle Ungleichgewichte. Langfristig könnten zudem die demografischen Entwicklungen die Wachstumsdynamik abschwächen.

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May 22, 2026 16:47 ET (20:47 GMT)