Scoda Tubes verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Scoda Tubes hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 0.88 INR. Im letzten Jahr hatte Scoda Tubes einen Gewinn von 1.44 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite hat Scoda Tubes im vergangenen Quartal 1.24 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 27.64 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scoda Tubes 974.2 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch