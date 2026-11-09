Scoda Tubes stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Scoda Tubes hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.80 INR. Im Vorjahresviertel hatte Scoda Tubes 2.42 INR je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1.49 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 2.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.45 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch