SCINEX veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

SCINEX hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -29.80 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei SCINEX ein EPS von -1.940 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat SCINEX im vergangenen Quartal 3.49 Milliarden JPY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 17.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte SCINEX 4.22 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch