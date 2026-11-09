SCINEX gewährte Anlegern Blick in die Bücher

SCINEX veröffentlichte am 06.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 24.23 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -13.450 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Umsatzseitig standen 3.58 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 8.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem SCINEX 3.91 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch