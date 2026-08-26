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26.08.2026 06:37:00
Scinai Immunotherapeutics: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Scinai Immunotherapeutics hat am 24.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -17.570 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 147.37 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 0.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0.2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.ch
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