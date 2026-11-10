Scigineer stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Scigineer präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das EPS lag bei -1.67 JPY. Ein Jahr zuvor waren -1.060 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Scigineer im vergangenen Quartal 312.3 Millionen JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.46 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Scigineer 304.8 Millionen JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch