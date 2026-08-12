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12.08.2026 06:37:00
Scigineer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Scigineer hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das EPS wurde auf 3.06 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 5.41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 12.08 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 473.8 Millionen JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 538.9 Millionen JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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