Scienture Hldgs lud am 16.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 3.76 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -4.750 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Scienture Hldgs 1.3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 111.86 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 0.6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch