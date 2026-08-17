Scientific Industries stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Scientific Industries hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.130 USD je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 36.91 Prozent auf 1.5 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Scientific Industries 2.3 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch