Scientific Industries präsentierte Quartalsergebnisse

Scientific Industries hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0.04 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Scientific Industries 0.340 USD je Aktie verdient.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3.57 Prozent auf 1.4 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1.4 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.ch