Scientific Games gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Scientific Games präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 1.53 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1.11 USD je Aktie generiert.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 2.35 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 828.0 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 809.0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch